Глава МИД Британии проехалась на танке у границ России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс проехалась на танке НАТО недалеко от границы России в Эстонии. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, глава МИД хотела вызвать ассоциацию с бывшим премьер-министром Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер. Последняя в 1998 году совершила похожую поездку на танке в ходе визита в ФРГ.

Трасс обвинила Россию в злонамеренных действиях и призвала не совершать стратегическую ошибку, вторгаясь на Украину. По ее словам, министры иностранных дел стран НАТО соберутся в Латвии, чтобы обсудить стратегии реагирования на наращивание российских военных сил у украинских границ.

14 ноября стало известно, что британцы назвали Трасс некомпетентной и осудили ее после заявлений о том, что Россия ответственна за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Читатели Daily Express выразили неуверенность в том, что дипломат сведуща в вопросах внешней политики, а также понадеялись, что она никогда не займет пост премьер-министра страны.