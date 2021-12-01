В наряде Тимошенко в Верховной Раде усмотрели намек на статус королевской особы

Лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко прибыла к зданию Верховной Рады в наряде люксового модного дома Dolce&Gabbana. Стилист Елена Тихая рассмотрела и прокомментировала внешний вид политика в беседе с изданием Страна.ua.

В понедельник, 29 ноября, Тимошенко приехала на работу в черном костюме итальянского бренда, состоящем из юбки-карандаша и пиджака с массивными кристаллами на воротнике. Свой образ она дополнила сапогами на высоких каблуках и крупными очками в черной оправе.

«Смысловая нагрузка декора на воротнике отсылает к эпохам, которые славились стремительным развитием сферы развлечений, "культа наслаждения", инфантильностью и фаворитизмом, когда в аристократических кругах царила чрезмерной роскошь, а народ погряз в средневековой тьме. Вопрос в том, уместно ли в современных политических кругах намекать на статус королевской особы», — высказалась Тихая.

По мнению эксперта моды, жакет Тимошенко является стоковым, поскольку модели с подобными украшениями не представлены в последних коллекциях Dolce&Gabbana, и стоит около трех тысяч евро (более 250 тысяч рублей).

В мае Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в национальном образе. В своем Instagram-аккаунте политик разместила фотографию, на которой она запечатлена в платье-вышиванке с пестрым орнаментом, а также со своей «фирменной» прической — косой-«бубликом», заплетенной вокруг головы.