Тимошенко пришла в Раду с «фирменной» прической и в вышиванке

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в национальном образе. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает УНИАН.

В своем Instagram-аккаунте политик разместила фотографию, на которой она запечатлена в платье-вышиванке с пестрым орнаментом, а также со своей «фирменной» прической — косой-«бубликом», заплетенной вокруг головы.

«Каждый раз, надевая вышиванку, мы становимся лучше! Делаем мир красивее, а наше государство крепче. Горжусь, что я украинка», — подписала Тимошенко пост, который набрал уже около трех тысяч лайков.

Известно, что описанный наряд глава «Батькивщины» выбрала в честь Дня вышиванки, который отмечают в стране 20 мая.

В марте главный редактор Buro Ukraine Татьяна Соловей оценила внешний вид украинских политиков. Эксперт начала свой обзор с Юлии Тимошенко: главной деталью ее стиля журналистка назвала прическу-колосок. «Тимошенко с косой вписывалась в целую мифологему женщины-берегини, которая возьмет и защитит весь украинский народ», — пояснила она и добавила, что в последние несколько лет стиль Тимошенко кардинально изменился. Так, она начала выходить в свет в классических костюмах люксового бренда Louis Vuitton. По мнению Соловей, смена имиджа способствовала улучшению отношений с иностранными коллегами.