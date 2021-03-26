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Модный эксперт оценила внешний вид украинских политиков

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Фото: РИА Новости

Модный эксперт оценила внешний вид украинских политиков и раскрыла их предпочтения в одежде. Слова главного редактора Buro Ukraine Татьяны Соловей приводит издание «Украинская правда».

Фэшн-обозревательница начала свой обзор с лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Главной деталью ее стиля журналистка называет прическу-колосок. «Тимошенко с косой вписывалась в целую мифологему женщины-берегини, которая возьмет и защитит весь украинский народ», — пояснила она.

Однако в последние несколько лет стиль Тимошенко кардинально изменился. Например, бывшая премьер-министр Украины начала носить новую прическу и стала выходить в свет в классических костюмах люксового бренда Louis Vuitton. По мнению Соловей, смена имиджа политика способствовала улучшению отношения к ней иностранных коллег.

Эксперт также детально рассмотрела наряды бывшей первой леди Украины Марины Порошенко. Соловей считает, что супруга Петра Порошенко привлекала внимание общественности своими яркими нарядами: например, в 2015 году ее заметили в платье украинского бренда Navro с необычным принтом в виде укропа.

Помимо этого, Порошенко пришла на инаугурацию мужа в платье дизайнера Лили Пустовит, которое в сети сравнивали с украинским флагом. «Яркий политический жест патриотизма — 100 процентов», — комментирует автор.

В то же время супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена предпочитает сдержанные образы, поскольку не заинтересована в политической карьере, считает фэшн-обозревательница. Чаще всего она появляется на мероприятиях в вещах украинской марки Six, особенно в костюмах-двойках. «Одежда Зеленской отражает то, как она себя позиционирует: жена, поддерживающая мужа, но не имеющая политических амбиций», — пояснила она.

Вдобавок журналистка проанализировала одежду бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. По ее мнению, Порошенко покупал костюмы дорогих брендов, например, Brioni, однако не уделял должного внимания их посадке. «Не мужская это доблесть думать о том, чтобы талию на два пальца уменьшить», — пишет Соловей.

В свою очередь Зеленский, по мнению журналистки, на фоне бывшего президента Украины выглядит более модно. «Как у человека из шоу-бизнеса, у него, видимо, уже была сноровка в современной одежде, — подчеркнула автор материала. — Зеленский огромных проколов во внешнем виде в целом не делал».

В марте американский модный критик Ванесса Фридман оценила фотосессию президента России Владимира Путина в тайге. По ее словам, Путин, изображенный в его излюбленной обстановке, показывает «мужественную твердость» и «пронзительно смотрит в будущее».

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