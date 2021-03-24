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Американский модный критик оценила фотосессию Путина в тайге

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Американский модный критик и редактор газеты The New York Times Ванесса Фридман оценила фотосессию президента России Владимира Путина в тайге. Она отметила, что на снимках российский лидер демонстрирует свою связь с природой.

По словам критика, Путин, изображенный в его излюбленной обстановке, показывает «мужественную твердость» и «пронзительно смотрит в будущее». Замысел фотосессии, по версии Фридман, был в том, чтобы отразить «громадный» и серьезный образ главы государства.

Автор материала пишет, что большинство мировых лидеров, как правило, любят фотосессии в рабочей обстановке. Однако Путин придерживается другого взгляда. Она пояснила, что российский президент делает акцент на силе и здоровье.

На снимках, опубликованных в материале, Путин позирует в коричневом костюме из овчины с меховыми манжетами и в водолазке цвета слоновой кости.

21 марта он вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу отдыхал в тайге, катал Шойгу на вездеходе, за рулем которого сидел сам, и устроил пикник в лесу. Кроме того, они попали в мастерскую, в которой глава Минобороны занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.

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