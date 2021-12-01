Cупермодель избавится от роскошного дома с видом на океан

Бывшая супермодель и ведущая шоу «Топ-модель по-американски» Тайра Бэнкс решила избавиться от роскошного особняка в Лос-Анджелесе с видом на океан. За недвижимость знаменитость планирует получить 7,9 миллиона долларов (583,2 миллиона рублей), пишет портал Mansion Global.

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Выставленный на продажу особняк расположен на склоне холма в престижном районе Pacific Palisades с развитой инфраструктурой — рядом более 40 ресторанов и магазинов. Дом 2014 года постройки принадлежал Бэнкс чуть более трех лет, она приобрела недвижимость в начале 2018-го за 6,9 миллиона долларов.

Внутри особняка два офиса, тренажерный зал, собственный кинотеатр, бар и огромная кухня. В объявлении по продаже указано, что в доме стоят раздвижные двери, а полы покрыты широкой паркетной доской. Кроме того, в здании высокие потолки и расписанные вручную стены, а на крыше с террасой, SPA-зоной и летней кухней открывается вид на Тихий океан и горы. Внизу снаружи также есть терраса с безбортным бассейном и каскадным фонтаном.

В 2017 году Тайра Бэнкс выставила на продажу пентхаус в центре Нью-Йорка. За квартиру с пятью спальнями и восемью ванными комнатами супермодель попросила 17,5 миллиона рублей. Из особенностей недвижимости — отдельное помещение для личной парикмахерской.

