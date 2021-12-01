Именем погибшего главы МЧС назовут российскую улицу

Депутаты горсовета Калининграда решили присвоить одной из улиц города имя погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщает ТАСС.
Зиничев погиб во время учений в Норильске в сентябре 2021 года. Ранее решение о переименовании улицы Польской в честь Зиничева приняла топонимическая комиссия. Представитель горсовета сообщил, что в этом районе планируют построить школу и детский сад.
«Евгений Зиничев — Герой России, который погиб совсем недавно. Это человек, который исполнял обязанности губернатора, который очень многое сделал для Калининградской области», — заявил глава Калининграда Евгений Любивый и подчеркнул, что улица в городе имеет право называться именем Зиничева.
В 2015 году Зиничев был главой управления ФСБ по Калининградской области, а в 2016 временно исполнял обязанности губернатора. Зиничев погиб 8 сентября во время учений при попытке спасти режиссера Александра Мельника, который прибыл в Норильск для подготовки съемок нового документального фильма. Мельник также погиб.
Ранее в ноябре стало известно, что в честь Зиничева переименуют одну из улиц Грозного. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, имя Зиничева будет присвоено улице Лагерной, примыкающей к зданию управления МЧС по Чечне. Там же планируется установить мемориальную доску.