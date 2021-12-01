Вирусолог оценил создание универсальной вакцины от COVID-19 из антитела

Моноклональное антитело 35B5 к коронавирусу, которое обнаружили китайские ученые, не применимо в качестве вакцины. Об этом в беседе с РБК заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Вирусолог объяснил, что антитело, которое по утверждению китайских исследователей является универсальными для применения против всех штаммов инфекции, является средством для лечения больных на ранних этапах. Он рассказал, что чаще всего такие препараты назначаются в инфекционных формах. «Если в организм человека попадает вирус, прием моноклонального препарата нейтрализующих антител вирусные частицы нейтрализует, они не будут вызывать заболевание», — подчеркнул Вознесенский.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также усомнился в том, что на основе открытого в Китае моноклонального антитела можно создать универсальную вакцину от COVID-19.

До этого появилась информация о том, что китайские ученые получили из крови человека, переболевшего COVID-19 в тяжелой форме, моноклональное антитело 35B5, которое якобы способно нейтрализовать разные штаммы COVID-19 и может послужить основой для разработки универсальной вакцины.

