В Москве 70-летнюю россиянку осудят за убийство 90-летнего доцента ВГИК

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летней Лилии Войцеховской, обвиняемой в убийстве 90-летнего доцента кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИК Ирины (Иды) Шур. Об этом в среду, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемая работала у убитой социальным работником. Летом 2020 года Войцеховская искала квартиру для постоянного проживания. Она знала, что преподавательница ВГИК живет одна в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. 18 июля 2020 года она пришла в дом к 90-летнему доценту и предложила ей помощь по дому в обмен на совместное проживание. В случае отказа злоумышленница из-за личной неприязни планировала убить женщину.

Ирина Шур не согласилась на предложение обвиняемой, после чего Войцеховская несколько раз ударила хозяйку квартиры по голове, а затем нанесла ей колото-резаные ранения в область груди и туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В ходе расследования были опрошены 50 свидетелей, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, проведены судебные экспертизы. Все это помогло изобличить обвиняемую в убийстве преподавательницы ВГИК. Войцеховская обвиняется по статье 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину женщина не признает. Уголовное дело направлено для передачи в суд.

Ида Борисовна Шур преподавала во ВГИК с 1958 года. Она была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры, а также написала несколько учебных программ по теории и истории музыкального искусства.