В Роспотребнадзоре усомнились во взаимосвязи омикрон-штамма и ВИЧ

Нет никаких доказательств взаимосвязи между появлением омикрон-штамма COVID-19 и ВИЧ-инфекции. В гипотезе части вирусологов усомнился руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, его цитирует ТАСС.

«Изначально была версия, что этот штамм возник в организме больного иммунодефицитом человека, он долго циркулировал в организме этого человека и поэтому мутировал. Но это могло произойти и по-другому: мутация произошла у одного человека, от него заразился следующий, там тоже произошла мутация. И в результате накопилось много», — заявил Покровский.

Он объяснил, что с ВИЧ новый штамм связали из-за того, что он появился в Южной Африке, где доля людей с иммунодефицитом составляет 20 процентов.

Специалист подчеркнул, что с омикрон-штаммом ВИЧ-инфекция не передается. Новый вариант COVID-19 опасен для ВИЧ-положительных людей в зависимости от степени иммунодефицита и получаемого специального лечения.

Ранее российский вирусолог Петр Чумаков предположил, что омикрон-штамм коронавируса имеет множественные мутации из-за большого количества людей с иммунодефицитом, которые проживают в местности его возникновения.

Новый штамм COVID-19 под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев инфицирования новым штаммом в России нет.