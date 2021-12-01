«Волк с Уолл-Стрит» назвал мемные криптовалюты дерьмом

Бывший брокер Джордан Белфорт, ставший прототипом главного героя фильма «Волк с Уолл-Стрит», раскритиковал мемные криптовалюты и назвал их бесполезными. В интервью The Sun он сказал, что сейчас на рынке появляется все больше цифровых активов, главная цель которых — разлучить инвесторов с их деньгами.

Экс-брокер назвал мемные криптовалюты «дерьмовыми монетами». Белфорт уверен, что такие монеты были созданы ради шутки, а некоторые активы, появившиеся на рынке недавно, и вовсе являются откровенным мошенничеством, а их создателей нужно посадить в тюрьму. «Я поклонник блокчейна, но есть много чепухи, много дерьмовых монет, которые не служат никакой цели и служат только для того, чтобы люди остались без денег», — указал он. «Вы слышите сумасшедшие истории о людях, зарабатывающих миллионы и миллиарды, но на каждого такого человека приходится 10 или 100 тысяч человек, получивших серьезный убыток», — добавил Белфорт.

В 2017-м он заявил, что привлечение средств с помощью ICO (аналог IPO для криптовалют) является мошенничеством. Большинство приверженцев ICO не имеют дурных намерений, отметил Белфорт, но проблема в том, что деятельность пяти-десяти процентов мошенников может привести к катастрофе всей сферы, говорил финансист.

В 1998 году Джордан Белфорт был признан виновным в отмывании денег и мошенничестве и отсидел за это два года в тюрьме. После освобождения выпустил мемуары под названиями «Волк с Уолл-стрит» и «Ловля волка с Уолл-стрит».