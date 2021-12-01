Тульский проект в области культуры победил на всероссийском конкурсе

Проект в области культуры «Тульский секрет» победил на всероссийском конкурсе «Дом культуры. Новый формат». Об этом сообщает «Первый тульский».

Отмечается, что проект, представленный Объединением центров развития культуры Тульской области, взял награду в номинации «Проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа». Всего на конкурс, итоги которого подвели в Москве, были поданы 170 заявок из 77 российских субъектов.

О победе высказалась министр культуры региона Татьяна Рыбкина, отметившая, что современные дома культуры в Тульской области — «драйверы досуговой жизни районов, где традиции и новаторство существуют в гармонии, и каждый посетитель может найти для себя занятие по душе».