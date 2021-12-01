Захарова указала на слабость США из-за санкций

Использование санкций против России демонстрирует слабость Вашингтона. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что раньше США считали политику экономических ограничений в отношении Москвы проявлением силы. Она указала, что применение незаконных средств воздействия во внешней политике и отказ от законных возможностей говорит о слабости американского государства, и этот факт на данный момент не требует дополнительных доказательств.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби обвинил Россию в том, что она продолжает наращивать численность своих войск рядом с границей Украины. Он подчеркнул, что речь идет о подразделениях комбинированного характера, которые «продолжают собираться на — или не на, но вблизи — украинской границы».