В США признали участие в гонке вооружений в Китаем

Глава военно-воздушных сил США Франк Кендалл в интервью Reuters признал, что Вашингтон участвует в гонке вооружений с Пекином за разработку самого смертоносного гиперзвукового оружия.

«Идет гонка вооружений, целью которой является не обязательно увеличение их числа, а повышение качества оружия. Это гонка вооружений продолжается уже очень долго. Китайцы действуют очень агрессивно», — заявил Кендалл.

Он отметил, что американские военные сфокусировали свое внимание и траты средств на Ираке и Афганистане, почти забыв о необходимости разработок гиперзвукового оружия. Министр подчеркнул, что речь не идет о том, что США не сделали совсем ничего, но сделали недостаточно. Глава ВВС добавил, что штурмовик A-10, военно-транспортный самолет C-130 и беспилотник MQ-9 все еще являются эффективными, однако ни один из них уже не может напугать Китай.

Ранее издание 19FortyFive сообщило о снижении боевой готовности самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США. Автор обратил внимание на снизившуюся долю готовых к выполнению задач самолетов пятого поколения. Уровень готовности F-22 Raptor составил 50,81 процента, а готовность F-35A сократилась до 68,8 процента. Издание подчеркивает, что в случае конфликта с Россией или Китаем ВВС США придется использовать устаревающие самолеты и ограниченное количество истребителей пятого поколения.