Ученый оценил устойчивость нового штамма коронавируса к вакцинам

Вирусолог РАН Нетесов: устойчивость омикрон-штамма к вакцинам выяснится через две недели

Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов оценил устойчивость омикрон-штамма к иммунному ответу, вызванному вакцинами. По его словам, она выяснится только через две недели, сообщает ТАСС.

Ученый объяснил, что устойчивость нового штамма коронавируса к вакцинам определится минимум через две недели, поскольку за это время можно понять, сколько привитых и непривитых людей им заболели. Также необходимо выяснить, какой препарат они получили. За ситуацией «очень внимательно наблюдают», отметил Нетесов.

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«Сейчас пока есть сведения по картине заболевания только по двадцати пациентам, которые были у южноафриканского врача Анжелики Кутзи, но у нее были молодые здоровые люди, по ним судить сложно», — отметил вирусолог.

Нетесов добавил, что существует озабоченность из-за появления омикрон-штамма. Однако его объективная опасность до сих пор не установлена, поскольку число отслеженных больных не превышает ста. По мнению эксперта, дельта-штамм коронавируса недооценили, поэтому в России от него ежедневно умирают до тысячи пациентов.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко оценил опасность омикрон-штамма. Он призвал не паниковать из-за нового варианта коронавируса.