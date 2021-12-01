Ученый оценил устойчивость нового штамма коронавируса к вакцинам

Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов оценил устойчивость омикрон-штамма к иммунному ответу, вызванному вакцинами. По его словам, она выяснится только через две недели, сообщает ТАСС.
Ученый объяснил, что устойчивость нового штамма коронавируса к вакцинам определится минимум через две недели, поскольку за это время можно понять, сколько привитых и непривитых людей им заболели. Также необходимо выяснить, какой препарат они получили. За ситуацией «очень внимательно наблюдают», отметил Нетесов.
«Сейчас пока есть сведения по картине заболевания только по двадцати пациентам, которые были у южноафриканского врача Анжелики Кутзи, но у нее были молодые здоровые люди, по ним судить сложно», — отметил вирусолог.
Нетесов добавил, что существует озабоченность из-за появления омикрон-штамма. Однако его объективная опасность до сих пор не установлена, поскольку число отслеженных больных не превышает ста. По мнению эксперта, дельта-штамм коронавируса недооценили, поэтому в России от него ежедневно умирают до тысячи пациентов.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко оценил опасность омикрон-штамма. Он призвал не паниковать из-за нового варианта коронавируса.