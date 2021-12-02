Встреча Лаврова и Блинкена завершилась в Стокгольме

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она продолжалась 40 минут. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли на полях министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Встреча Лаврова и Блинкена прошла в закрытом для прессы формате.

В своем вступительном слове российский министр отметил, что Россия и США могут быстро решить проблему с функционированием посольств обеих стран. Кроме того, российская сторона готова восстановить диалог с США по кризису на востоке Украины: тем более, американские коллеги сами не раз предлагали помощь в этом вопросе.

Это вторая за год встреча Лаврова и Блинкена. Первая состоялась в мае в Рейкьявике, она прошла на полях министерской встречи Арктического совета и продолжалась около двух часов.