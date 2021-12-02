Населению Афганистана предрекли голод и тяжелые дни зимой

По меньшей мере 95 процентов населения Афганистана столкнется с голодом зимой. Такое развитие ситуации в стране предрек афганский посол в России Саид Тайеб Джавад в интервью агентству ТАСС.

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По словам дипломата, после захвата власти боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) для жителей республики настали тяжелые дни. «Мы сталкиваемся с острой нехваткой продовольствия и крахом экономики, отчаянием, безнадежностью», — рассказал он.

Джавад отметил, что граждане не получают зарплату за свой труд и ищут способы уехать за границу. По его мнению, несмотря на то, что на данный момент нет скоординированного сопротивления талибам извне, оно постепенно будет расти. «Кроме того, "Талибан" взорвется изнутри, потому что между разными фракциями много разногласий», — указал посол. Он отметил, что боевики не понимают, как управлять государством, поэтому текущая ситуация не продлится долго.

Ранее стало известно, что Всемирный банк готовится разморозить часть афганских активов в размере 280 миллионов долларов для отправки гуманитарной помощи Афганистану. Для этого банку необходимо получить разрешения 31 донора Целевого фонда реконструкции Афганистана, который также управляется структурами банка. Встреча доноров пройдет 3 декабря.