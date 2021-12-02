Россия «нетрадиционно» испытала авиадвигатель-«акробат»

Разрабатываемый в рамках научно-исследовательской работы «Циркач» перспективный российский поршневой авиационный двигатель АПД-А, предназначенный для самолетов акробатической категории, испытан в перевернутом положении, сообщает Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Петра Баранова.

Организация отмечает, что подобные «нетрадиционные» тесты необходимы для подтверждения работоспособности новой установки и ее систем (прежде всего — смазки и охлаждения) при выполнении фигур обратного пилотажа. В настоящее время подтверждена работоспособность АПД-А на режиме малого газа.

На базе самолета-лаборатории Як-52 испытания АПД-А, создаваемого на основе авиационного поршневого двигателя-демонстратора АПД-500, запланированы на 2022 год.

В октябре РИА Новости, ссылаясь на ЦИАМ, сообщило, что самолет Як-18Т с АПД-500, основанным на силовой установке российского автомобиля Aurus, прошел предполетные испытания. В ходе тестов двигатель показал устойчивую работу и способность обеспечить необходимые летные характеристики.