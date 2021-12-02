Сына бывшего детского омбудсмена Астахова заподозрили в афере на миллиард рублей

Головинский районный суд Москвы отказался отправить под домашний арест Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова, по уголовному делу о крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в четверг, 2 декабря, в пресс-службе суда.

Следователи МВД просили об избрании меры пресечения Астахову-младшему в виде домашнего ареста, однако суд отклонил ходатайство. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Он остается на свободе. На заседании суда присутствовал и экс-омбудсмен Павел Астахов.

Его сын подозревается в мошенничестве на 1,2 миллиарда рублей, уточняет Telegram-канал Mash. В МВД считают, что Астахов-младший вместе с деловым партнером якобы незаконно завладел компанией, на которую оформили несколько кредитов. Представив недостоверные данные об оборотах фирмы в 3 миллиарда рублей, подозреваемые оформили процедуру возврата НДС на 130 миллионов рублей.

Партнер Астахова-младшего уехал из России.

Павел Астахов был уволен с должности уполномоченного по правам ребенка в России в 2016 году после скандала, возникшего из-за его разговора с девочкой, выжившей в трагедии на Сямозере в Карелии. Тогда во время шторма утонули дети, отдыхавшие в местном лагере. Астахов на встрече с пострадавшей задал ей неуместный вопрос: «Как поплавали?»