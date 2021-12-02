Из подмосковной психбольницы сбежал уголовник с татуировкой «ВОЛК»

В Подмосковье разыскивается 33-летний россиянин, сбежавший из психбольницы. Об этом в четверг, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной полиции.

По данным полиции, 4 ноября осужденный за тяжкое преступление мужчина сбежал из психиатрической клинической больницы города Чехов. Там он проходил принудительное решение по постановлению суда. У мужчины имеются особые приметы — шрамы в районе шеи, угревая сыпь на лице и татуировка «ВОЛК» на пальцах левой руки.

МВД продолжает розыск и при наличии информации о возможном местонахождении скрывшегося просит сообщить в близлежащий отдел полиции.