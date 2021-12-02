Российский сенатор охарактеризовал движение BLM как «демона» властей США

Российский сенатор Алексей Пушков счел движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») мощным фактором дезорганизации общественной жизни в США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Американские власти еще не осознали до конца, какого демона они выпустили наружу», — отметил политик. Пушков добавил, что

убийства чернокожих белыми людьми случаются реже, чем убийства чернокожих чернокожими.

Ранее Пушков с иронией оценил действия американских мародеров, которые разграбили несколько дорогих бутиков в США. «Борцы за равноправие и за черные жизни, имеющие особое значение, предпочитают грабить прямо в центре Сан-Франциско бутики Vuitton, Saint-Laurent и Fendi, демонстрируя изысканный вкус. Их этническую принадлежность полиция не сообщает, но вряд ли тут что-то неожиданное. Причем вот этот бутик бодро разграбили 15–20 "борцов за справедливость"», — написал российский сенатор.

Весной и летом 2020 года в десятках городов США прошли массовые протесты BLM, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах протестные акции переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В беспорядках пострадали 114 полицейских. Ущерб, нанесенный протестующими, оценивается в 1-2 миллиарда долларов.

Проблемы равноправия и дискриминации по расовому признаку стали одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и расколу в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.