В России оценили «изысканный вкус» американских мародеров

Сенатор Пушков: «борцы за справедливость» разграбили бутики в центре Сан-Франциско в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале с иронией оценил «изысканный вкус» американских мародеров, которые разграбили несколько дорогих бутиков в Сан-Франциско, США.

«Борцы за равноправие и за черные жизни, имеющие особое значение, предпочитают грабить прямо в центре Сан-Франциско бутики Vuitton, Saint-Laurent и Fendi, демонстрируя изысканный вкус. Их этническую принадлежность полиция не сообщает, но вряд ли тут что-то неожиданное. Причем вот этот бутик бодро разграбили 15–20 "борцов за справедливость"», — написал российский сенатор.

Он добавил, что свидетели восклицали «This is crazy...Оh, my God! (О, господи, это же безумие!)». Пушков заключил, что это не безумие, а новая реальность в США с весны 2020 года.

Ранее сенатор прокомментировал массовые протесты и беспорядки, начавшиеся во многих американских штатах после оправдания подростка Кайла Риттенхауса (Kyle Rittenhouse) по делу о двойном убийстве в городе Кеноша. В Чикаго толпы людей призывают к «коммунистической революции», которая, по их мнению, решит накопившиеся в стране проблемы.

Пушков подчеркнул, что в США нет коммунистов для ее осуществления. Он добавил, что в США за «коммунистическую революцию» выступают только BLM-активисты, антифа-радикалы и «белые леваки».

