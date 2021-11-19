Присяжные оправдали застрелившего демонстрантов американца

В США суд присяжных вынес вердикт обвиняемому в убийстве двух человек Кайлу Риттенхаусу (Kyle Rittenhouse). Они посчитали, что молодой человек не виновен.

Дело Риттенхауса стало одним из самых громких за последнее время в Соединенных Штатах. Общество практически разделилось на два лагеря — тех, кто считает Риттенхауса массовым убийцей и линчевателем, и тех, кто уверен, что он не превысил пределов допустимой самообороны.

Суть дела

В августе 2020 года Кайлу Риттенхаусу было 17 лет. В те дни в городе Кеноша, штат Висконсин, проходили массовые демонстрации движения Black Lives Matter, сопровождавшиеся погромами. Риттенхаус, будучи волонтером, защищавшим собственность граждан, застрелил из полуавтоматической винтовки двух участников протестов.

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Сторона обвинения настаивала на том, что Риттенхаус действовал умышленно, в то время как защита доказывала, что молодой человек был вынужден открыть огонь по нападавшим. При этом почти каждый момент происшествия попал на видео.

Во время дачи показаний в суде Риттенхаус расплакался, вспоминая о том, что произошло с ним вечером 25 августа 2020 года.

Причина беспорядков

Летом 2020 года Соединенные Штаты захлестнула волна протестов. Начавшиеся в мае мирные демонстрации сторонников движения Black Lives Matter стали реакцией на смерть чернокожего американца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими. Однако вскоре во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки. Небольшой американский город Кеноша на юго-востоке штата Висконсин не стал исключением в череде актов гражданского неповиновения.

Полицейские в этом городе 23 августа ранили афроамериканца Джейкоба Блейка, чья девушка сама вызвала полицию домой, заявив об инциденте домашнего насилия со стороны Блейка. Во время задержания Блейк не подчинился требованиям полиции, и офицер Растен Шески несколько раз выстрелил ему в спину. Несмотря на то что Блейк остался жив, в Кеноше начались протесты сторонников движения BLM, быстро переросшие в поджоги, грабежи и столкновения с полицией.

В ответ жители Кеноши 25 августа создали вооруженные отряды для защиты собственности от мародеров. Они собирались в отряды и патрулировали территорию города вместе с полицией или дежурили у магазинов с оружием, называя себя патриотами. К одному из таких отрядов и присоединился Риттенхаус. 17-летний юноша приехал из соседнего штата Иллинойс в ответ на призывы горожан защитить город. Молодой человек проходил обучение в программе для курсантов местной полиции.

Ночь убийства

25 августа Риттенхаус находился у одного из магазинов, который пострадал в предыдущую ночь от налета протестующих на улице Шеридан Роуд. Именно по ней полиция вытесняла из центра города основную массу активистов Black Lives Matter. Кроме Риттенхауса на пути активистов находилось еще несколько патрулей. Между «патриотами» и протестующими начались стычки, люди вели себя агрессивно и бросались обвинениями друг в друга. Многие снимали происходящее на смартфоны, на месте работали журналисты. За несколько минут до инцидента Риттенхаус даже успел дать интервью.

Наша работа — защищать бизнес, а я считаю помощь людям частью этой работы. Если кто-то позовет на помощь — я побегу туда. Вот зачем я здесь Кайл Риттенхаус

В какой-то момент один из протестующих, 36-летний Джозеф Розенбаум, с группой поддержки попытался отобрать у Риттенхауса винтовку. В результате потасовки юноша выстрелил в Розенбаума четыре раза, и тот оказался на земле. Риттенхаус попытался убежать с места происшествия. Протестующие стали преследовать его и кричать всем, что бегущий молодой человек только что застрелил одного из них. Через несколько мгновений за Риттенхаусом гналась целая толпа. Произошедшее попало на видео.

Несколько человек атаковали его сзади, и Риттенхаус с оружием в руках оказался на асфальте посреди улицы. Один из преследователей, 26-летний Энтони Хубер, подскочил к нему и ударил скейтбордом. В ответ Риттенхаус выстрелил ему в грудь. Почти в ту же секунду на него напал 26-летний Гейдж Гросскройц, у которого в руках был пистолет. Но и здесь Риттенхаус оказался быстрее — последним своим выстрелом он ранил Гросскройца в руку.

После этого протестующие разбежались в разные стороны, а Риттенхаус встал, поднял руки вверх и направился к автомобилям полиции. Его арестовали на следующий день. Розенбаум и Хубер скончались от полученных ранений.

Суд раздора

Риттенхаусу предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе в предумышленном убийстве. Максимальный срок — пожизненное лишение свободы. Защита Риттенхауса настаивала на том, что молодой человек не превысил пределов допустимой самообороны.

Суд округа Кеноша начал рассмотрение дела 1 ноября 2021 года. Процесс в прямом эфире транслировали десятки телеканалов. В ходе него перед присяжными были допрошены более 20 свидетелей, прозвучало много громких заявлений. Одно из них принадлежит судье Брюсу Шредеру, который запретил называть погибших в результате стрельбы «жертвами», предпочтя ему слово «мародеры».

Среди свидетелей были те, кто охарактеризовал погибшего Розенбаума как «гиперагрессивного человека». А прокурор Томас Бингер пытался провести связь между инцидентом и увлечением Риттенхауса компьютерной игрой Call of Duty.