Пушков оценил перспективы «коммунистической революции» в США

В США нет коммунистов для осуществления коммунистической революции, считает российский сенатор Алексей Пушков. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Telegram.

Так он прокомментировал массовые протесты и беспорядки, начавшиеся во многих американских штатах после оправдания подростка Кайла Риттенхауса (Kyle Rittenhouse) по делу о двойном убийстве в городе Кеноша. В Чикаго толпы людей призывают к коммунистическо революции, которая, по их мнению, решит накопившиеся в стране проблемы.

«В США нет коммунистов для осуществления такой революции. А у черных и нечерных активистов в головах каша из пустых лозунгов, ненависти к полиции, страсти к погромам и стремления «потрясти» богатую Америку. Вот и вся их «революция». Им не дадут ее осуществить», — написал он.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что в США за «коммунистическую революцию» выступают только BLM-активисты, антифа-радикалы и «белые леваки».

Летом 2020 года во время массовых демонстраций движения Black Lives Matter в городе Кеноша, штат Висконсин, 17-летний Кайл Риттенхаус, будучи волонтером, защищавшим собственность граждан, застрелил из полуавтоматической винтовки двух участников протестов.

Сторона обвинения настаивала на том, что Риттенхаус действовал умышленно, в то время как защита доказывала, что молодой человек был вынужден открыть огонь по нападавшим. 19 ноября суд присяжных вынес Риттенхаусу оправдательный вердикт. Это дело стало одним из за последние годы.