В США допустили возможность новой гражданской войны

Профессор Хилл: в США идет культурная война, которая может перерасти в гражданскую

США находятся в состоянии культурной войны, которая может перерасти в гражданскую. Такую возможность в беседе с «Лентой.ру» допустил Джейсон Хилл, профессор философии из Университета Де Поля (Чикаго, штат Иллинойс).

По мнению Хилла, темнокожего выходца с Ямайки, проблемы расизма в Америке на сегодняшний день решены. Однако в последние годы часть общества в лице неомарксистов и сторонников движения Black Lives Matter (BLM) развязали активную борьбу с «превосходством белых» и с так называемыми белыми привилегиями. С 2020 года эта борьба, по его мнению, достигла невиданных масштабов.

Профессор назвал действия сторонников BLM стремлением стереть белых людей с лица земли. «По мнению сторонников критической расовой теории, белые младенцы являются расистами, даже не подозревая об этом», — пояснил профессор позицию движения BLM.

Нынешнее положение дел Хилл считает опасным: в стране уничтожаются свободы и создаются препятствия для развития целого поколения белых американцев. Сегодня права белых людей ущемляются при продвижении по службе и получении социальных льгот. Профессор считает, что ради выживания западной цивилизации и свободного общества от таких практик и оправдывающих их идей следует отказаться.

Движение Black Lives Matter в защиту прав афроамериканцев появилось в 2013 году, а в 2020-м стало всемирно известным на фоне громких протестов в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство Флойда связано с расистскими предубеждениями в обществе.

Проблемы равноправия и дискриминации по расовому признаку стали одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и расколу в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.