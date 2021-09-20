Сотрудникам службы здравоохранения Англии предложили пройти курсы BLM

Сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) предложили пройти онлайн-курсы по руководящим принципам Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»). Об этом сообщает Daily Mail.

В рамках обучения слушатели смогут узнать о «белых привилегиях», собственной «бессознательной предвзятости» и «подлинном единомыслии». Курсы также включают историю чернокожих и интервью с основателем движения BLM Патрисс Каллорс. Курсы выложены на внутреннем ресурсе NHS для обучения работников, пройти их может любой желающий.

При этом Daily Mail сообщает, что такой шаг NHS возмутил налогоплательщиков и представителей британского правительства. Они обвинили службу в растрате бюджетных средств на идеологические «предубеждения». При этом ранее, как подчеркивает издание, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид обещал внимательно следить за всеми расходами NHS.

Курсы описывают BLM как «исцеляющее движение», цель которого — искоренить белое превосходство. Сообщается, что в NHS посоветовали своим сотрудникам взглянуть на работу ведомства «через призму BLM». По мнению авторов инициативы, это поможет обеспечить «большую расовую справедливость в сфере здравоохранения».

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II, а также вся королевская семья являются сторонниками BLM. Первый чернокожий представитель Букингемского дворца Кен Олис отметил, что монарх стремится устранить расовые предрассудки в британском обществе, чтобы сильнее объединить своих подданных.