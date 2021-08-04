Мир
 
Последние новости
Отказавшегося везти россиянина с ДЦП из списка Forbes водителя уволили
В Белоруссии историческую усадьбу продадут почти за 30 рублей
Раскрыты причины счастья Маска
Полиция задержала напавшего на 15-летнюю москвичку извращенца 
Россиянина обвинили в избиении пасынка проводом от чайника
Путин поздравил синхронисток с золотом Олимпиады в Токио
Глава Tencent резко обеднел после сравнения компании с опиумом
Россиян предупредили об опасности WhatsApp
Названы сроки пуска «уничтожающей США» российской ракеты
Новости партнеров
Прослушать новость

В США помиловали угрожавшую оружием активистам BLM семейную пару

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Laurie Skrivan / St. Louis Post-Dispatch / Tribune News Service / Getty Images

Губернатор Миссури Майк Парсон помиловал семейную пару из города Сент-Луис, которая угрожала оружием активистам движения Black Lives Matter во время протестов летом 2020 года. Об этом сообщает AP News.

Парсон объявил о помиловании после того, как Марк и Патриция Макклоски признали свою вину в мелком правонарушении, квалифицированном как угроза нападения низкой степени. Согласно постановлению суда, Марка оштрафовали на 750 долларов, а Патрицию — на 2 тысячи долларов. Мужчина заявил, что он бы поступил точно так же в аналогичной ситуации.

Как Россия полюбила «ВИА Гру», но возненавидела Децла и рэп
Читать

Как пишет AP News, суд над супругами прошел 17 июня 2021 года. По результатам слушания судья не только назначил им штрафы, но и вынудил сдать властям оружие, которым они угрожали протестующим. Решение суда подразумевало аннулирование лицензий супругов на ведение адвокатской деятельности и владение оружием.

До суда Марк Макклоски заявлял, что хочет баллотироваться в Сенат от штата Миссури. Винтовку, которую суд постановил сдать, пара хотела разыграть на благотворительном аукционе, но им не позволили.

Супружеская пара столкнулась с протестующими активистами BLM 29 июня 2020 года. Толпа из 300 человек подошла к воротам их дома, что Макклоски восприняли как попытку проникновения на их частную территорию. Тогда Марк, вооруженный карабином платформы AR-15, и Патриция, вооруженная полуавтоматическим пистолетом, прогнали протестующих от своего жилища. Фото пары с оружием быстро стало популярным в соцсетях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Четвертый полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии
Байден назвал героями покончивших с собой полицейских-защитников Капитолия
Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом