Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом

Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом. Об этом сообщает Rambler News Service.

Прокурор округа Ким Гарднер завела дело на супругов. Марк и Патришиа Макклоски обвиняются в незаконном применении оружия и в нападении четвертой, наименее значительной, степени.

По словам правоохранителя, в городе «незаконно размахивать оружием в угрожающей манере».

12 июля полиция города пришла с обыском в дом Макклоски. У них изъяли полуавтоматическую винтовку AR-15, с которой в вирусном ролике был Марк Макклоски. Пистолет, который держала Патриция Макклоски, полиция найти не смогла. Супруги заявили, что отдали его на хранение своему юристу.

Инцидент произошел 29 июня — супруги Макклоски столкнулись с группой из около 300 протестующих после того, как толпа прорвалась через ворота по пути к мэру Лиде Крузон. Демонстранты громко выкрикивали оскорбления, однако они не решились подойти к дому вооруженных супругов.

В десятках городов США с конца мая проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.