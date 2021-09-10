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Стало известно о поддержке движения Black Lives Matter королевой Елизаветой II

Представитель Елизаветы II рассказал, что королева поддерживает Black Lives Matter
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Фото: Luke MacGregor / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II и королевская семья являются сторонниками движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»). Об этом стало известно со слов одного из представителей монарха, первого темнокожий лорда-лейтенанта Лондона Кена Олиса, пишет The Guardian.

Олиса рассказал, что обсуждал с членами королевской семьи расовые вопросы, в особенности после инцидента с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. «Это горячая тема для разговоров. Вопрос в том, что еще мы можем сделать, чтобы заставить общество устранить эти барьеры», — указал он.

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По словам представителя королевы, она стремится связать единую британскую нацию общими ценностями и искоренить расовые предрассудки. Он отметил, что Елизавета II однозначно поддерживает BLM и разделяет ценности движения.

2 июня сообщалось, что Елизавету II уличили в уклонении от соблюдения законов о расовой дискриминации на протяжении более чем четырех десятилетий. По информации The Guardian, представители этнических и расовых меньшинств были фактически лишены права пожаловаться на королевский дом в случае отказа в приеме на работу по расовому признаку.

Движение Black Lives Matter появилось в 2013 году, а в 2020-м стало всемирно известным на фоне громких протестов в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство Флойда связано с расистскими предубеждениями в обществе.

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