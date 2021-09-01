Бесплатную парковку возле поместья Елизаветы II засыпали песком

Коммунальные службы резиденции королевы Великобритании Елизаветы II засыпали песком ровные участки земли при подъезде к ее поместью — Сандрингемскому дворцу, пишет The Sun. Таким образом туристов хотят вынудить оставлять автомобили на платной парковке.

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Сандрингемский дворец открыт для посетителей с мая по октябрь, поскольку зимой в нем время от времени проживают Елизавета и члены королевской семьи. У Ее Величества особенное отношение к Сандрингему — отец и дед будущей королевы называли его любимой резиденцией и провели в нем последние годы жизни.

Большую часть обочин начали ограждать от парковки полтора года назад, теперь дошла очередь до ровных площадок, где туристы предпочитали бесплатно парковаться, чтобы не заезжать на официальную парковку. Оставить автомобиль на стоянке стоит от 3,5 до семи фунтов стерлингов (350-700 рублей). Собранные средства идут на содержание дворца. «Посетители могли свободно посещать Сандрингем в течение 100 лет, а теперь нам приходится платить за посещение. Это отвратительно», — считает местный житель.

В середине июня биограф Елизаветы II Мэтью Деннисон заявил, что она может отказаться от престола по двум причинам. Оба обстоятельства связаны с недугами — инсультом или болезнью Альцгеймера. Эксперты отмечают, что у 95-летней королевы крепкое здоровье. В начале года она сделала прививку от COVID-19.