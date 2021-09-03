Раскрыты детали плана на случай смерти Елизаветы II

В Великобритании распланировали день смерти королевы Елизаветы II, которой в этом году исполнилось 95 лет. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы, детально описывающие специальный план.

Издание отмечает, что за прошедшие годы в СМИ появлялись предположения о разработке плана, однако его полная степень подготовки, которую предпримет королевская семья в случае кончины Елизаветы II, раскрыта впервые.

Операцию, которая разработана в Британии кабинетом министров под кодовым названием «Лондонский мост», призвана бороться с массовыми толпами и хаосом и предотвратить переполнение Лондона.

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Согласно документам, Букингемский дворец передаст информацию о смерти королевы сотрудникам и правительственным чиновникам, используя кодовую фразу «Лондонский мост разрушен.» Премьер-министр страны станет одним из первых, кому сообщат о ее кончине. День, когда умрет королева, назовут «Днем Д». Каждый следующий день, предшествующий ее похоронам, будет обозначаться, как «Д+1», «Д+2» и так далее.

Королевская семья издаст «официальное уведомление», сообщив о смерти Елизаветы II общественности. Министры и высокопоставленные госслужащие получат электронное письмо от секретаря кабинета министров, черновик которого гласит: «Уважаемые коллеги, я с грустью пишу вам, чтобы сообщить вам о смерти Ее Величества Королевы». После этого флаги Уайтхолла будут приспущены, цель состоит в том, чтобы это можно было сделать в течение десяти минут, чтобы избежать возможного гнева общественности.

Из других подробностей, которые сообщает издание, стало известно, что королевская семья объявит о похоронах королевы, которые, как ожидается, состоятся ровно через 10 дней после ее смерти в Вестминстерском аббатстве, Минобороны Великобритании организует салюты на всех пунктах приветствия, будет объявлена ​​минута молчания по всей стране.

С шестого по девятый день после смерти королева будет находиться в Вестминстерском дворце в ходе операции под кодовым названием «Перо». Ее гроб будет лежать на приподнятом ящике, в центре Вестминстерского зала, который будет открыт для публики 23 часа в сутки.

В день похорон в полдень по всей стране будет двухминутное молчание, шествия пройдут в Лондоне и Виндзоре, а в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится торжественная служба, королева будет похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI. Отмечается, что день похорон будет «Днем национального траура», однако, если день выпадет на будни, официальный выходной предоставляться британцам не будет.

Ранее с эксперты предположили, что после смерти британской королевы Елизаветы II монархию ждeт крах. «Думаю, монархия в том виде, в котором мы ее знаем, продержится лишь до тех пор, пока жива королева», — заявил британский политик Дайан Эбботт. По ее мнению, после смерти Елизаветы II начнется общественное обсуждение будущего монархии к которому придется подключиться и парламенту.