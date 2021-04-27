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Эксперты предрекли крах британской монархии после смерти Елизаветы II

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Фото: Globallookpress

Эксперты полагают, что после смерти британской королевы Елизаветы II монархию ждeт крах. Об этом пишет издание Vanity Fair.

«Думаю, монархия в том виде, в котором мы ее знаем, продержится лишь до тех пор, пока жива королева», — говорит британский политик Дайан Эбботт. По ее мнению, после смерти Елизаветы II начнется общественное обсуждение будущего монархии к которому придется подключиться и парламенту.

Дебаты коснутся и конфликта королевской семьи с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, предрекает Эббот. «По-моему, то, что королевская семья и их советники сделали с Меган, будет одним из аргументов в пользу перемен», — считает она.

Того же мнения придерживается автор книг о королевской семье Анна Пастернак. По ее словам, Гарри и Меган запустили процесс, который уже начал менять облик Великобритании. «И думаю, что монархия как архаичный институт может и рухнуть», — заключает она.

Эббот прогнозирует, что в результате британская монархия станет похожа на скандинавские: номинальные король или королева останутся, но прежние пышность и церемонии уйдут.

В 1987 году Дайан Эбботт стала первой чернокожей женщиной, избранной в британский парламент. С 2016 до 2020 года была членом теневого кабинета министров, который организует парламентская оппозиция.

Анна Пастернак — двоюродная внучка русского поэта Бориса Пастернака, автор книг о принцессе Диане и американке Уоллис Симпсон — супруге бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, который ради нее отрекся от британского престола.

Британская королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года и взошла на престол в 1953 году. По слухам, она планировала уйти на покой, когда ей исполнится 95 лет. Это произошло 21 апреля 2021 года.

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