Елизавета II обратилась к людям во всем мире в свой день рождения

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к людям во всем мире в честь дня своего рождения. В своем обращении она поблагодарила всех за поддержку в тяжелый период и отметила заслуги своего покойного супруга герцога Эдинбургского Филиппа. Текст обращения опубликован в Twitter-аккаунте британской королевской семьи в среду, 21 апреля.

«Сегодня, в день своего 95-летия, я получила множество посланий с добрыми пожеланиями, и я очень ценю их. Сейчас, когда наша семья переживает период глубокой печали, для нас всех послужили утешением теплые слова о моем муже, как от живущих в Соединенном Королевстве, так и в странах Содружества и по всему миру», — говорится в сообщении королевы.

Елизавета II от своего имени и от имени своей семьи поблагодарила всех за доброту и поддержку, проявленные в последние дни. Она отметила, что члены королевской семьи глубоко тронуты. «Это продолжает напоминать нам о том, что Филипп на протяжении своей жизни имел такое огромное значение для бесчисленного множества людей», — добавила она, назвав покойного мужа по имени, без титулов.

21 апреля королеве Великобритании исполнилось 95 лет. В этом году свой день рождения она провела в Виндзорском замке. Поскольку королева находится в трауре по умершему мужу, традиционный холостой залп из пушек времен Первой мировой войны в ее честь отменили.

Елизавета II традиционно не отмечает широко свой день рождения в апреле, так как в Великобритании существует обычай праздновать так называемый официальный день рождения монарха во вторую субботу июня. В этот день проходит торжественный парад в честь королевы — праздник Выноса знамени. Однако на фоне пандемии коронавируса он был отменен второй год подряд.

Супруг королевы, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Он не дожил двух месяцев до столетнего юбилея. После смерти супруга королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур. Его временно похоронили в Виндзорском замке в субботу, 17 апреля. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее будущей могиле, где покоятся другие представители семьи Виндзор.