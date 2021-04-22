Оценена вероятность отречения Елизаветы II от престола

Королевский фотограф The Sun Артур Эдвардс оценил вероятность того, что британская королева Елизавета II отречется от престола. Своими мыслями он поделился в эфире телепрограммы Good Morning Britain, пишет издание Daily Express.

По словам Эдвардса, королева почти целый год не появлялась на публике. «Она полностью сошла со сцены, не считая пары появлений на ТВ и капитана Тома, — утверждает он, подразумевая посвящение в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, который собрал миллионы фунтов стерлингов для врачей, борющихся с COVID-19. Но не было совершенно никаких мероприятий с ее участием».

Несмотря на это, фотограф сомневается, что королева добровольно покинет свой пост. «Просто так она не уйдет и будет продолжать работать, пока может, — считает он. — Но иногда тело не справляется, она уже довольно немощна».

Поводом для обсуждения был 95-й день рождения Елизаветы II, который она отметила 21 апреля. По слухам, после 95-летия монарх планировала уйти на покой. «Насколько я понимаю, королева обдумывала этот вопрос и считает, что если она доживет до 95, то всерьез рассмотрит передачу престола Чарльзу», — говорил в 2019 году бывший придворный Роберт Джобсон (Robert Jobson).

Принц Чарльз — старший сын королевы, который унаследует британский престол после нее. Кроме него, у Елизаветы II еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, в 2019 году сложивший полномочия из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году сложил обязанности старшего члена королевской семьи и переехал в США.