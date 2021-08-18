Здоровье Елизаветы II оказалось под угрозой из-за персонала

Здоровье королевы Великобритании Елизаветы II попало под угрозу после того, как у сотрудника шотландского замка Балморал выявили положительный результат теста на коронавирус. Об этом пишет издание Express.

Как рассказал источник дворца, весь персонал замка ежедневно проходит на COVID-19. В субботу, 14 августа, оказалось, что у одного сотрудника зафиксировали положительный результат. «Его отправили домой, а столовую и бар для персонала закрыли», — заявил собеседник издания.

Также указывается, что работники дворца сейчас носят маски и не вступают в контакт с Елизаветой II. Члены королевской семьи продолжают вести себя по-прежнему.

По словам источника, придворные обсуждали идею о том, чтобы члены королевской семьи сами обслуживали себя во время приемов пищи, однако Елизавета II приняла решение, что подавать еду будет обслуживающий персонал. «Кроме того, семья, как и прежде, будет выходить на охоту на оленей и устраивать пикники в поместье», — отмечает издание.

9 январе Елизавете II и ее мужу принцу Филиппу сделали прививку от COVID-19. Вакцинация прошла в Виндзорском замке. Процедуру провел врач королевской семьи.