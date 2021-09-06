Советник принца Чарльза ушел в отставку после обвинений в торговле орденами

Советник принца Чарльза Майкл Фосетт временно ушел с поста исполнительного директора благотворительного фонда Его Высочества после обвинений в торговле орденами. Об этом сообщает BBC News.

Как утверждает источник издания, сын королевы Великобритании Елизаветы II ничего не знал о произошедшем.

Бывшего камердинера принца Чарльза обвинили в оказании помощи бизнесмену из Саудовской Аравии журналисты The Sunday Times. Утверждается, что Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз с 2011 года пытался получить британский паспорт. Фосетт, в свою очередь, обещал помочь ему в этом в обмен на щедрые пожертвования.

В 2016 году предприниматель получил орден Британской империи в обмен на пожертвования в размере 1,5 миллионов фунтов стерлингов. По рекомендации советников принца представить к награде Махфуза помогали МИД Великобритании и посольство королевства в Эр-Рияде. Как сообщает издание, пожертвования были направлены на проекты фонда Его Высочества, в том числе реставрацию двух исторических зданий, которые принц Чарльз использует в качестве резиденций.

Не уточняется, получал ли Фосетт денежное вознаграждение за свои услуги. В настоящее время фонд проводит внутреннее расследование.

Ряд благотворительных организаций и обществ отказались от покровительства сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю из-за его связи с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном.