Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами

Британский принц Чарльз оказался в центре скандала из-за того, что в его благотворительном фонде хранятся картины Пабло Пикассо, Клода Моне и Сальвадора Дали, которые могут оказаться подделками. Об этом пишет DailyMail со ссылкой на американского арт-фальсификатора Тони Тетро.

Стоимость картин составляет 105 миллионов фунтов стерлингов (более 135 миллионов долларов). Отмечается, что эти три картины оказались в числе 17 произведений искусства, которые фонду наследника Британского престола передал обанкротившийся бизнесмен Джеймс Стант. По словам Тетро, предприниматель был его покупателем и знал, что приобретает качественную копию.

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В благотворительном фонде отметили, что произведения больше не выставлены публично в штаб-квартире организации. «Очень прискорбно, что подлинность этих конкретных картин поставлена под сомнение», — сказал представитель фонда в беседе с изданием.

В апреле прошлого года руководство французского государственного музея, посвященного творчеству художника Этьена Террюса, обнаружило, что более половины выставленных в заведении картин — подделки. Первая подделка была найдена, когда искусствовед, работавший над новой выставкой, заметил на одной из пейзажных картин здания, построенные уже после смерти Террюса (1922 год). После этого эксперты определили, что 82 из 140 произведений искусства, выставленных в государственном музее, — поддельные.

Многие работы были куплены на деньги муниципальных властей — ущерб составил 160 тысяч евро (более 12 миллионов рублей). Некоторые картины были переданы двумя местными организациями, которые собирали деньги на приобретение полотен через благотворительность. Часть картин музей получил от частных коллекционеров.

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