Лжемузейщик в Москве заложил фальшивые картины и получил 50 миллионов рублей

Москвич, представившийся работником музея, получил залог в 50 миллионов рублей за поддельные картины известных художников. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в четверг, 11 января.

По ее словам 26-летний подозреваемый задержан.

«Фигурант и его соучастники под видом работников одного из музеев столицы заключили с гражданином договор займа денежных средств под залог дорогостоящих картин известных художников, подтвердив их подлинность заключениями искусствоведов. После передачи денежных средств оказалось, что картины и удостоверения на них являются поддельными», — сказала представитель МВД.

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Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В МВД не уточнили, сотрудником какого именно музея представился аферист и какие произведения использовал для обмана.

Летом МВД сообщило о задержании в Москве 40-летнего мужчину по подозрению в хищении двух известных работ русских художников. В полицию обратились владельцы картин художников Ивана Куликова «Букет» и Юлия Клевера «Зимний закат у пристани», которые сообщили, что отдали полотна своему знакомому. Он пообещал им продать произведения искусства по высокой цене, однако не сдержал слово и перестал выходить на связь. Материальный ущерб превысил 3,5 миллиона рублей.

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