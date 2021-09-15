Бывший футболист сборной России предостерег УЕФА от акций в поддержку BLM

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Игонин предостерег Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от проведения акций в поддержку движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»). Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению игрока, создается опасный прецедент, который могут использовать сторонники других движений. «Вполне возможно, матчи будут задерживаться на 20-30 минут, потому что футболистам нужно провести пять-шесть различных акций», — заявил Игонин.

Футболист также добавил, что каждый игрок должен сам принимать решение о том, нужно ли ему выражать поддержку BLM. Он также призвал УЕФА подумать над регулированием подобных акций.

Во вторник, 14 сентября, преклонять колено в рамках проведения акции в поддержку BLM отказались российские футболисты «Зенита», а также украинский легионер сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий. Это произошло перед стартовым свистком выездной встречи клуба из Санкт-Петербурга с «Челси» (0:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.