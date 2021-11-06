Названа причина расовых конфликтов в США

Американский социолог Кунц: о скрытых расовых конфликтах в США молчали слишком долго

В американском обществе сохраняется множество скрытых конфликтов эпохи расовой дискриминации. О причине такого положения дел в беседе с «Лентой.ру» рассказала доцент социологии из Университета Центральной Флориды (UCF) Аманда Кунц.

«Сегодня они [конфликты] выходят на поверхность, поскольку о них слишком долго молчали. Это приводит к всплескам взаимных обвинений и черно-белой риторике, когда у человека только два пути: либо поддерживать одну из сторон, либо враждовать с ней», — объяснила социолог.

Кунц считает, что вопросы расовой дискриминации слишком сложны и многосоставны, чтобы отвечать на них лозунгами и поиском виноватых. Тем не менее она считает, что существует способ разрешить конфликт между противниками и сторонниками Black Lives Matter (BLM): долгое и беспристрастное изучение вопросов расовой дискриминации.

Весной и летом 2020 года в десятках городов США прошли массовые протесты BLM, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах протестные акции переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В беспорядках пострадали 114 полицейских. Ущерб, нанесенный протестующими, оценивается в 1-2 миллиарда долларов.

Проблемы равноправия и дискриминации по расовому признаку стали одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и расколу в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.