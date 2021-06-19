Трамп рассказал о нарушенном Байденом обещании

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что новый глава Белого дома Джо Байден нарушил свое обещание, так как не смог объединить Америку вопреки предвыборным клятвам. Таким мнением он поделился в статье, опубликованной на портале Real Clear Politics.

Республиканец подчеркнул, что на нынешнем этапе расовые отношения в Соединенных Штатах пребывают в плачевном состоянии. Он считает, что в этом виновата политика нового американского лидера.

«В качестве кандидата первым делом Джо Байден пообещал "объединить" Америку, однако пока в свои первые месяцы в качестве президента его главнейшим приоритетом стало разобщение страны по расовому и гендерному признаку», — заметил Трамп.

Комментируя ситуацию, он вспомнил о пользующейся популярностью в академических кругах «критической расовой теории», поддерживающей критический анализ законодательства с точки зрения расовых вопросов. Экс-глава государства заявил, что упрекающие страну левые на протяжении десятилетий якобы поддерживали негативный имидж страны, представляя ее историю, культуру и традиции самым нелицеприятным образом. «В последние годы эти очень неестественные усилия перешли от рассказов детям, что их история - плохая, к рассказам американцам, что они плохие», — добавил он.

По его словам, передача детям подобной точки зрения по сути является «программой национального суицида». Во избежание плачевных последствий он призвал американцев присматриваться к учебной программе в школах и реагировать на любые попытки от нее отойти. Он также счел необходимым сделать упор на «патриатическое, проамериканское» образование в стране и исключить проникновение сторонников радикальных идей в число учителей.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден теряет свои политические позиции среди республиканцев из-за роста симпатий и доверия к российскому лидеру Владимиру Путину. Издание Slate указало, что в свое время упомянутая партия занимала жесткую позицию по отношению к России, но в 2016 году начался курс на улучшение отношений. Такое явление сочли заслугой бывшего президента США Дональда Трампа.