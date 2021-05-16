Офицера космических сил США наказали за критику марксизма

Офицера космических сил США Мэтью Ломайера (Matthew Lohmeier) наказали за критику марксизма: его сместили с руководящего поста за критические высказывания об идеологических тренингах в рядах армии, передает Fox Business.

Ломайер был командиром эскадрона на базе ВВС в Колорадо. Он пришел на подкаст «Information Operation», чтобы поговорить о книге, которую написал. В эфире он раскритиковал главу минобороны Ллойда Остина за продвигаемую им идеологическую повестку.

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«Она разделит нас, а не объединит. (...) Тренинги по разнообразию, инклюзивности и равенству, которые с нами проводят (...) укоренены в критической расовой теории, которая происходит от марксизма», — высказался Ломайер.

Он также утверждал, что военные консервативных взглядов получают ярлык «экстремистов», в то время как сторонники левых политических сил могут позволить себе фактически быть онлайн-активистами, не получая за это никаких взысканий. Начальство офицера провело проверку и сочло, что он позволил себе политизированные высказывания, недопустимые для его должности.

В прошлом году телеканал Fox News сообщал, что профессору экономики Эвану Осборну, преподающему в государственном университете Райт в штате Огайо, не разрешили сделать открытым элективный курс, который критически преподносит марксизм.