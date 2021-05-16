Мир
 
Последние новости
Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к военным учениям
В Израиле обрушилась трибуна синагоги с молящимися людьми
Наследник королевы Великобритании откроет дворцы для посещения
Появилось видео лучших моментов UFC 262
Бывший лейтенант ВМС США рассказал о встречах с НЛО
Эрдоган захотел «преподать урок» Израилю
Жириновский порассуждал об уничтожении Германии как государства
В Эстонии отказались от военного оркестра из-за нехватки денег
Еще одного участника банды Басаева арестовали
Новости партнеров

Офицера космических сил США наказали за критику марксизма

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: The White House / Handout via REUTERS

Офицера космических сил США Мэтью Ломайера (Matthew Lohmeier) наказали за критику марксизма: его сместили с руководящего поста за критические высказывания об идеологических тренингах в рядах армии, передает Fox Business.

Ломайер был командиром эскадрона на базе ВВС в Колорадо. Он пришел на подкаст «Information Operation», чтобы поговорить о книге, которую написал. В эфире он раскритиковал главу минобороны Ллойда Остина за продвигаемую им идеологическую повестку.

«Она разделит нас, а не объединит. (...) Тренинги по разнообразию, инклюзивности и равенству, которые с нами проводят (...) укоренены в критической расовой теории, которая происходит от марксизма», — высказался Ломайер.

Он также утверждал, что военные консервативных взглядов получают ярлык «экстремистов», в то время как сторонники левых политических сил могут позволить себе фактически быть онлайн-активистами, не получая за это никаких взысканий. Начальство офицера провело проверку и сочло, что он позволил себе политизированные высказывания, недопустимые для его должности.

В прошлом году телеканал Fox News сообщал, что профессору экономики Эвану Осборну, преподающему в государственном университете Райт в штате Огайо, не разрешили сделать открытым элективный курс, который критически преподносит марксизм.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Space Force officer lost leadership post after denouncing critical race theory, Marxism
Американскому профессору не разрешили открыто критиковать марксизм
Индийцы на радостях снесли статую Ленина и поиграли в футбол ее головой