Индийцы на радостях снесли статую Ленина и поиграли в футбол ее головой

В индийском штате Трипура сторонники партии «Бхаратия джаната парти» (БДП, «Индийская народная партия») снесли статую Владимира Ленина на одной из площадей города Белония. Об этом сообщает The India Express во вторник, 6 марта.

Видеозапись произошедшего издание опубликовало в своем Twitter. По словам очевидцев, после того как с помощью экскаватора статую повалили на землю, от нее отвалилась голова, которой участники действа начали играть в футбол.

— The Indian Express (@IndianExpress) 05 марта 2018, 17:54

Портал Outlook India передавал, что представитель Коммунистической партии Индии (КПИ) назвал дейстия сторонников БДП коммунистофобией и призвал власти повлиять на ситуацию. Другие сторонники КПИ также опубликовали в соцсетях посты в поддержку коммунистов. Один из них написал: «Вы можете снести статую Ленина, но вы не сможете убрать его из наших сердец и мыслей».

Снос монумента вождю коммунизма стал частью начавшихся после выборов в местное законодательное собрание штата беспорядков. В результате голосования «Бхаратия джаната парти», одна из двух ведущих общенациональных партий Индии, обошла Коммунистическую партию, находившуюся у власти в штате на протяжении 25 лет.

Владимир Ульянов (Ленин) — российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.

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