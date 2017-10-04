Индийцы убрали Тадж-Махал из списка туристических достопримечательностей

Министр туризма индийского штата Уттар-Прадеш Рита Баугуна Джоши представила обновленную версию брошюры Utter Pradesh Tourism — Unlimited Possibilities («Туризм в Уттар-Прадеш — неограниченные возможности»). Из списка рекомендованных к посещению туристами достопримечательностей оказался исключен мавзолей Тадж-Махал. Об этом сообщает The Independent.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх ранее критиковал обычай дарить приезжим знаменитостям миниатюрные модели Тадж-Махала. «Тадж-Махал и его минареты не отражают истинную индийскую культуру», — пояснил политик. Адитьянатх входит в партию Бхаратия джаната и придерживается крайних националистических взглядов.

В то же время целая страница буклета посвящена индуистскому храму Горакшанатха (одно из воплощений Шивы, покровитель йогинов), главным жрецом которого является Адитьянатх.

Тадж-Махал — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу реки Джамна. Построен в 1632-1653 годах по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о его жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка.