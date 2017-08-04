Пассажира United Airlines арестовали за домогательства к 16-летней девочке

Пассажир американской авиакомпании United Airlines был арестован по обвинению в домогательствах к 16-летней девочке на борту самолета. Об этом сообщает ABC News.

Школьница, личность которой не раскрывается, рассказала, что сидевший рядом в салоне лайнера мужчина разбудил ее, пощупав за бедро. Инцидент произошел в июле, во время перелета из Сиэтла (штат Вашингтон) в Ньюарк (Нью-Джерси).

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После этого девочка заснула, однако пассажир снова начал домогаться ее. Он, в частности, попытался просунуть руку в трусы подростка. Как заявил адвокат путешественницы Джонни Маккрей (Johnny McCray), его клиентка была в ужасе от случившегося. По ее просьбе стюард пересадил пассажирку.

Однако сотрудники United Airlines не уведомили полицию о происшествии на борту воздушного судна, отметил Маккрей. Это сделала мать девочки.

Розысками пассажира занялось Федеральное бюро расследований. Агенты ФБР установили личность мужчины. Им оказался 28-летний врач из Индии Виджакумар Кришнаппа (Vijakumar Krishnappa).

Иностранец был арестован, позднее его выпустили под залог в 50 тысяч долларов. Адвокат Кришнаппы подчеркнул, что мужчина не признает свою вину.

В июне 2016 года самолет Alaska Airline, выполнявший рейс по США, совершил вынужденную посадку из-за того, что 23-летний пассажир попытался поцеловать 16-летнюю попутчицу.