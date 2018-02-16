Борющийся за чистые от фекалий улицы индийский министр справил нужду на стену

Министра здравоохранения индийского штата Раджастхан засняли справляющим нужду на стену, несмотря на проводящуюся в стране программу по очистке улиц от фекалий. Об этом сообщает The Guardian.

Каличарана Сарафа, решившего помочиться на ограждение, сфотографировали в Джайпуре. Мужчина состоит в правящей партии «Бхаратия джаната парти» (БДП), главой которой является индийский премьер-министр Нарендра Моди. Снимок же появился в Twitter одного из членов противостоящего БДП Индийского национального конгресса.

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Сараф отказался комментировать произошедшее, заметив, что это «не большая проблема». Однако в сети на фото отреагировали крайне негативно. Пользователи указали, что министр не позволит себе такого поведения, например, в Нью-Йорке.

Правительство Моди приняло программу «Чистая Индия» после прихода к власти в 2014 году. Она направлена на искоренение традиции прилюдной дефекации. В ней, в частности, говорится, что к 2019 году по всей стране улицы должны стать чистыми, а каждый индиец — получить доступ к питьевой воде и обзавестись личным туалетом.

Сообщалось, что за это время власти построили по всей стране 60 миллионов туалетов. При этом примерно 500 миллионов жителей страны все равно продолжают справлять нужду на улице, пишет The Guardian.

В 2016 году сообщалось, что Индия стала рекордсменом по числу детей с задержкой в умственном и физическом развитии из-за царящей в стране антисанитарии, нехватки туалетов и недостатка чистой воды. Тогда же отмечалось, что в стране ежегодно умирают 140 тысяч детей.

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