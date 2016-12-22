Индийские авиакомпании начали штрафовать за сброс экскрементов с самолетов

Индийский суд по вопросам экологии (The National Green Tribunal) оштрафовал авиакомпании, самолеты которых сбрасывают содержимое туалетов в полете. Об этом сообщает The Hindustan Times.

Сумма штрафа за каждый сброс — 50 тысяч рупий (736 долларов). Проверка заполненности сливных баков самолета возложена на службы аэропорта.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба отставного генерал-лейтенанта Сатванта Сингха Дахийи, проживающего на южной окраине Дели. Он заявил, что во двор его дома с неба регулярно падают экскременты. Расследование показало, что их по ночам сбрасывают самолеты, вылетающие из международного аэропорта Индира Ганди.

Дахийя предложил создать горячую линию, на которую бы звонили жители Индии, обнаружившие на своем доме или участке земли упавшие с неба отходы жизнедеятельности.

