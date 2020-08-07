Американскому профессору не разрешили открыто критиковать марксизм

Профессору экономики Эвану Осборну, преподающему в государственном университете Райт в штате Огайо, не разрешают сделать открытым элективный курс, который критически преподносит марксизм. Об этом он рассказал телеканалу FOX News.

Осборн уверен, что столкнулся с цензурой: другие его элективы никто не пытался ограничивать, а в этом случае ему неоднократно отказали по причине позиции других преподавателей, оставшихся анонимными. Ему позволяется читать курс только для студентов-отличников, что резко ограничивает число возможных слушателей.

В ходе курса под названием «Марксизм: история теории и практики» он разбирает как сами экономические воззрения Карла Маркса и его последователей, так и случаи в истории, когда марксизм становился государственной идеологией. Профессор указывает на нарушения прав человека и в целом жестокость марксистских режимов, пытаясь бороться с «идиотской» критикой капитализма, присутствующей в курсах его коллег.

«Может быть, не стоило делать описание курса таким прямолинейным... Но я всего лишь хочу уважения к моей академической свободе», — сказал Осборн в разговоре с журналистами. Он подчеркнул, что этот случай подтверждает попытку «радикального крыла» профессуры влиять на студентов.

В конце июня выяснилось, что популярное в современных США движение Black Lives Matter основано марксистами. Об этом рассказали сами основатели.