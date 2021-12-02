Появились подробности о скончавшемся во время сочинения российском школьнике

До смерти школьника в Люберцах во время итогового сочинения мать забрала его из больницы

До смерти одиннадцатиклассника во время итогового сочинения в школе в подмосковных Люберцах мать забрала его из больницы. Об этом рассказал источник РИА Новости в сфере городского образования.

«Перед экзаменом мальчик лежал в больнице, мама под расписку забрала его на время экзамена», — рассказал о появившихся подробностях собеседник агентства.

По его словам, российский школьник писал сочинение в аудитории для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Он объяснил, что такие ученики сдают экзамен в другой аудитории, и им дается на его выполнение больше времени. Источник добавил, что скончавшийся старшеклассник учился в лицее, который находится на улице Попова.

О смерти ученика в подмосковной школе стало известно в четверг, 2 декабря. Школьник потерял сознание — по предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб. РЕН ТВ называет другую причину смерти подростка. Собеседник телеканала сообщил, что у одиннадцатиклассника открылась язва и произошло кровотечение.