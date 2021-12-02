Ученик подмосковной школы умер во время сочинения

РИА Новости: ученик 11-го класса в подмосковных Люберцах умер во время сочинения

Ученик 11-го класса средней школы № 25 в подмосковных Люберцах умер во время итогового сочинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере городского образования.

Как рассказал собеседник агентства, на итоговом сочинении в аудитории ученик потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб. На месте работали сотрудники Следственного комитета.

29 октября 15-летний ученик потерял сознание во время урока географии в школе Красноярска. Врачи скорой помощи доставили его в больницу и попытались реанимировать, однако в медицинском учреждении мальчик скончался.